Минивэн бизнес-класса HQ9 выходит на рынок России. Об этом сообщила премиальная марка Hongqi, передает Auto.ru.

Машина будет представлена в семиместном исполнении в трех уровнях оснащения и с одним типом силовой установки.

Стоимость модели начинается от 7,89 млн рублей. Минивэн можно будет приобрести в комплектациях Comfort (стоимость составляет 7,89 млн рублей), Deluxe (8,49 млн) и Executive (8,99 млн).

Машина получила панорамную крышу, систему активного шумоподавления, адаптивный круиз-контроль, автопарковщик, проекционный дисплей, 700-ваттную аудиосистему, а также систему кругового обзора с функцией «прозрачный капот».

Автомобиль оснащен «турбочетверкой» рабочим объемом два литра, которая способна развивать 245 лошадиных сил и 380 Нм. Ее дополняет 48-вольтовый стартер-генератор.