Седан Geely Emgrand превратился в Proton S70 с другими характеристиками

«Семидесятка» предложена с турботройкой и роботизированной коробкой, тогда как у исходного Эмгранда такого набора нет. Кроме того, модель марки Proton отличилась дизайном экстерьера и интерьера.

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В начале ноября малазийская компания Proton приступила к серийному производству четырехдверки с индексом S70, тогда же была раскрыта первая информация. А теперь седан полностью рассекречен, на родине дан старт продажам. Напомним, вот уже несколько лет как Proton находится под контролем «поднебесного» холдинга Geely Auto, и последние модели марки сделаны из «китайцев». Так, кроссоверы Proton X50, Proton X70 и Proton X90 – это ни что иное, как Geely Binyue/Coolray, Geely Boyue/Atlas и Geely HaoYue/Okavango соответственно. Ну а донором для седана Proton S70 стал Geely Emgrand актуального поколения, который только что добрался до России.

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Четырехдверки построены на той же платформе BMA, что и паркетники Proton X50 и Geely Coolray. При этом седан Proton S70 почему-то короче, у́же и выше исходника, он также уступил модели Джили по размеру колесной базы. Габариты «малазийца»: 4602/1809/1466 мм, расстояние между осями – 2627 мм. Размеры Geely Emgrand: 4638/1822/1460 мм, колесная база – 2650 мм. Объем багажника «семидесятки», увы, не назван, показатель нашего Эмгранда – 500 литров.

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А еще у S70 совсем другая техника. Если Geely Emgrand на всех рынках, включая Россию, имеет бензиновый четырехцилиндровый атмосферник 1.5 (на нашей версии он выдает 122 л.с.), то малазийский седан оснащен турботройкой 1.5 мощностью 150 л.с. К слову, такой мотор ставят и на местный кросс Proton X50. Четырехдверке Proton положена только семиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями, тогда как Эмгранд в зависимости от страны может иметь механику, вариатор или классический шестиступенчатый автомат.

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Внешне от китайского донора седан Proton S70 отличился оформлением передней части: у него своя радиаторная решетка с точечным рисунком вместо вертикальных полосок. Вдобавок заменили эмблему и шильдики. Внутри – новый руль и двухэтажный центральный тоннель (у Geely Emgrand тоннель сплошной).

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В списке оборудования базового Proton S70 значатся галогеновые фары, кондиционер, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном, шесть подушек безопасности и круиз-контроль. У топовой версии есть светодиодная оптика, виртуальная приборка, мультимедиа с экраном диагональю 12,3 дюйма, беспроводная зарядка, климат-контроль, камеры кругового обзора, люк в крыше, адаптивный «круиз», системы автоторможения и удержания в полосе движения.

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