Питерский суд отказался признавать Voyah Free электромобилем
Санкт-Петербургским городским судом была рассмотрена апелляционная жалоба жительницы на решение районного суда. Водительница пыталась добиться получения разрешения на бесплатную парковку своего китайского кроссовера Voyah Free. Об этом пишет Авто Mail.ru.
Подчеркивается, что городской суд решил встать на сторону чиновников.
В публикации говорится, что владелица машины, «будучи уверенной, что автомобиль является электрическим», подала в комитет по транспорту города соответствующее заявление в мае. Однако, как отмечается, она получила отказ.
Это побудило женщину обратиться в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга.
«В качестве доказательства владелица приложила заключение эксперта, что основным двигателем машины является электрический, а двигатель внутреннего сгорания — вспомогательный, используется для зарядки электрического и не имеет доступа к трансмиссии», — отмечается в статье.
В итоге районный суд женщине отказал. После этого она решила обратиться с жалобой в городской суд. Однако там решение районного суда оставили без изменений.
Ранее сообщалось, что депутатами заксобрания Приморья были приняты поправки к краевому закону, предполагающие освобождение от транспортного налога владельцев определенных автомобилей. Речь идет о легковых машинах, которые оснащены только электрическими двигателями.