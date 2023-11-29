Питерский суд отказался признавать Voyah Free электромобилем

Санкт-Петербургским городским судом была рассмотрена апелляционная жалоба жительницы на решение районного суда. Водительница пыталась добиться получения разрешения на бесплатную парковку своего китайского кроссовера Voyah Free. Об этом пишет Авто Mail.ru.

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Подчеркивается, что городской суд решил встать на сторону чиновников.

В публикации говорится, что владелица машины, «будучи уверенной, что автомобиль является электрическим», подала в комитет по транспорту города соответствующее заявление в мае. Однако, как отмечается, она получила отказ.

Это побудило женщину обратиться в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга.

«В качестве доказательства владелица приложила заключение эксперта, что основным двигателем машины является электрический, а двигатель внутреннего сгорания — вспомогательный, используется для зарядки электрического и не имеет доступа к трансмиссии», — отмечается в статье.

В итоге районный суд женщине отказал. После этого она решила обратиться с жалобой в городской суд. Однако там решение районного суда оставили без изменений.