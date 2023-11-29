Эксперты высказались про предновогодние скидки на машины

На автомобили премиум-сегмента реальный дисконт может достигать 1 млн рублей при покупке с использованием кредитных программ и трейд-ин. Традиционно максимальные скидки предоставляется на марки и модели, выводимые из продаж, не пользующиеся спросом, либо стремящиеся занять максимальную долю рынка.

© Российская Газета

При этом руководитель отдела продаж новых автомобилей "Автополе" Дмитрий Шмарай отмечает, что к концу года все бренды и дилеры будут стремиться выполнить свой годовой план, и за счет этого будут делать скидки. По его словам, есть смысл не затягивать с покупкой тем, кто хочет приобрести машину в кредит.

В то же время генеральный директор ГК "Автодом" Андрей Ольховский, которого цитирует "Автостат", добавляет, что с начала 2024 года повышение стоимости автомобилей ожидается почти у всех брендов. В среднем цены на автомобили могут увеличить до 15%.

Ранее руководитель проекта "Автомаркетолог" Олег Мосеев рассказал о том, что машины в России в 2023 году подорожали от 8 до 18% в зависимости от бренда и модели.

При этом с начала 2023 года машины с пробегом в среднем подорожали на 203 тысячи рублей или на 15,4%. Если средняя цена подержанного легкового автомобиля в январе составляла 1 315 000 рублей, то в октябре уже 1 518 000 рублей.