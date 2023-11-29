Mercedes-Benz перенесёт производство плохо продающегося EQS SUV из США в Германию

Флагманский электрический кроссовер Mercedes-Benz уступит место на конвейере завода в Тускалузе (США, штат Алабама) более доступному GLC EV нового поколения, который должен стать «дойной коровой» для немецкой компании.

Мировая премьера кроссовера Mercedes-Benz EQS SUV, построенного на модульной платформе EVA, состоялась в апреле 2022 года﻿, в августе того же года началось его производство на американском заводе Mercedes-Benz в штате Алабама, здесь же собирают дебютировавшую в этом году лакшери-версию Mercedes-Maybach EQS SUV. На других площадках EQS SUV не собирают, завод в Тускалузе был выбран для этого кроссовера с расчётом, что американцы станут его главными потребителями, но коммерческие успехи флагманского электрического кроссовера Mercedes-Benz пока довольно скромные.

Колеса.ру

Mercedes-Benz не раскрывает глобальную статистику продаж по моделям, а по данным Automotive News спрос на EQS SUV вряд ли превысит 20 000 шт. в год. В США автопроизводители обязаны раскрывать данные по продажам: Mercedes-Benz EQS SUV за первые три квартала этого года разошёлся здесь тиражом 7086 шт. Для сравнения скажем, что электрический BMW iX гораздо успешнее: его продажи в США за тот же период составили 12 027 шт. Продажи других электрических моделей Mercedes-Benz в США ещё скромнее, а немецкая пресса (например, auto motor und sport) уже вовсю трубит о провале электромобильной стратегии Mercedes-Benz из-за неудачного рыбооразного дизайна новинок, совершенно нетипичного в историческом контексте марки, и слишком высоких цен.

Колеса.ру

Весной этого года бесславно закончилась карьера среднеразмерного электрического кроссовера Mercedes-Benz EQC — его сняли с производства. Mercedes-Benz EQC дебютировал в 2018 году и стал первенцем «зелёной» EQ-линейки, но, к сожалению, провалился на рынке из-за неудачной конструкции и скромных технических характеристик. На смену ушедшему EQC, как мы уже сообщали в сентябре, в 2026 году придёт электрический Mercedes-Benz GLC EV (немецкая пресса называет его GLC Elektro, официальное имя пока не раскрыто). Напомним, что по данным инсайдеров, руководство Mercedes-Benz решило отказаться от EQ-маркировки электрических моделей после 2024 года, поскольку больше не видит в ней смысла, ведь к 2030 году все модели Mercedes-Benz станут электрическими на большинстве рынков, так что проще использовать привычную, классическую маркировку.

В основу Mercedes-Benz GLC EV ляжет новая платформе MB.EA с 800-вольтовой электрической архитектурой, то есть он не будет родственником актуального «углеводородного» Mercedes-Benz GLC второго поколения (X 254), что построен на платформе MRA. Основной сборочной площадкой для GLC EV станет завод в Тускалузе, и по данным Automotive News, компания Mercedes-Benz рассчитывает на высокий спрос: уже в первый год продаж объём выпуска GLC EV должен составить не менее 50 000 шт.