«Москвич» показал дизайн фирменных бытовых приборов

Пресс-служба отечественного завода «Москвич» опубликовала снимки, на которых изображены фирменные кофеварка и холодильник.

Товары представлены в красном цвете.

«Представьте: вы выбирали Москвич и захотели отвлечься. А потом оглядываетесь вокруг и понимаете, что все вокруг напоминает о нём. Это знак вернуться к выбору на сайте и обрести спокойствие», — говорится в сообщении предприятия.

Информации о ценах пока нет. Также не уточняются характеристики продукции.

Телеграм-канал Завод «Москвич»

Телеграм-канал Завод «Москвич»

Ранее директор по производству автозавода Олег Масляков заявил, что «Москвич» займется производством зарядных станций для электромобилей. По его словам, поставлять их будут как в Москву, так и в регионы.

Масляков также отметил, что «Москвич» не только производит электротранспорт, но и активно участвует в создании инфраструктуры.