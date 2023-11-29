«Москвич» показал дизайн фирменных бытовых приборов
Пресс-служба отечественного завода «Москвич» опубликовала снимки, на которых изображены фирменные кофеварка и холодильник.
Товары представлены в красном цвете.
«Представьте: вы выбирали Москвич и захотели отвлечься. А потом оглядываетесь вокруг и понимаете, что все вокруг напоминает о нём. Это знак вернуться к выбору на сайте и обрести спокойствие», — говорится в сообщении предприятия.
Информации о ценах пока нет. Также не уточняются характеристики продукции.
Ранее директор по производству автозавода Олег Масляков заявил, что «Москвич» займется производством зарядных станций для электромобилей. По его словам, поставлять их будут как в Москву, так и в регионы.
Масляков также отметил, что «Москвич» не только производит электротранспорт, но и активно участвует в создании инфраструктуры.
До этого он заявлял, что в первой половине 2024 года предприятие выпустит среднеразмерный кроссовер «Москвич 5».