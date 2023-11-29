Три Fiat 500e от Armani, Bvlgari и Kartell выставят на аукцион

Трио уникальных электрокаров, к дизайну которых приложили руку перечисленные бренды, выставят на аукцион. Он пройдет в США 7 декабря в рамках Art Basel Miami Beach, а собранные с продажи машин средства будут направлены некоммерческой экологической организации. Стоит отметить, что Fiat 500e в США не продается, что делает модель еще более привлекательной для потенциальных владельцев.

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Fiat 500e от итальянских брендов Armani, Bvlgari и Kartell — не новые, они были представлены еще три года назад в статусе концептов, а в 2022-м их привезли на автосалон в Лос-Анджелесе. Каждый из электрокаров имеет свой уникальный дизайн.

Stellantis

Stellantis

Stellantis

Stellantis

Stellantis

Stellantis

Stellantis

Stellantis

Stellantis

Stellantis

Stellantis

Stellantis

Например, экземпляр, разработанный в коллаборации с ювелирно-часовым брендом Bvlgari, выкрашен в цвет «металлизированный шафран» с применением дробленой золотой пыли из отходов ювелирного производства. В салоне используются шелковые вставки с фирменными мотивами Bvlgari, а съемная брошь на рулевом колесе инкрустирована цветными полудрагоценными камнями — аметистом, топазом и цитрином.

Версия Fiat 500e от модного дома Armani отличается серо-зеленым окрасом с «шелковым эффектом» и лазерной гравировкой. Колесные диски выполнены в виде логотипа GA, а салон украшен натуральной кожей и деревом с алюминиевыми вставками.