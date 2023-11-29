Назван лучший автомобиль для больших семей, доступный в России

Главными критериями выбора семейного автомобиля для россиян стали практичность, безопасность, просторный салон, куда можно поставить детские автокресла, и приемлемая цена. Об этом со ссылкой на ГК «АвтоСпецЦентр» пишут «Автоновости дня».

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Издание привело данные опроса ВЦИОМ, согласно которым 63% российских семей имеют во владении один и более автомобилей. При этом главным критерием выбора для большинства опрошенных стала практичность, 40% респондентов отметили, что выбирают седаны и кроссоверы.

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Под этим понятием участники исследования понимают комфортность управления, экономичность и простоту обслуживания, стоимость запчастей и безопасность пассажиров. Также для многих автовладельцев важно, чтобы машина имела интегрированные системы безопасности, в том числе и контроль слепых зон.

На второе место опрошенные поставили стоимость авто и низкий расход топлива. Также для 28% респондентов важна вместительность салона. Он должен быть максимально просторным.

Специалисты ГК «АвтоСпецЦентр» обратили внимание, что семьи с детьми часто называют одним из критериев для покупки новой машины возможность установки одного и более детских кресел. При этом для ряда потенциальных покупателей важен и комфорт домашних животных. Они смотрят, в том числе, и на то, чтобы в машине были предусмотрены специальные системы крепления.

«Ожидаемо, что в 2023 году семейные пары отдавали предпочтение китайским кроссоверам – они вместительные, отвечают всем требованиям покупателей и имеют доступную цены– от 2,5 млн. руб», — рассказали в пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр».

С учетом всех вышеперечисленных критериев лучшим семейным автомобилем назван большинством участников опроса семиместный кроссовер Exeed VX. Автомобиль поступит в дилерские центры в декабре.