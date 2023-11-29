АвтоВАЗ начал испытания четырех новых моделей, включая Lada Aura

В Самарской области проходят испытания прототипы сразу четырех перспективных моделей Lada, сообщает источник со ссылкой на инсайдерские сведения. В частности, на собственном полигоне около села Сосновка (недалеко от Тольятти) АВТОВАЗ начал тестировать удлиненную версию Весты, которая должна пойти в серию как Lada Aura.

Напомним, вазовцы хотят запустить эту машину в производство в сентябре 2024 года и рассчитывают, что она будет внесена в список автомобилей, рекомендованных Минпромторгом российским чиновникам в качестве служебных. Аура длиннее Весты по колесной базе на 25 см, будет иметь дорогую отделку интерьера, а в качестве силового агрегата планируется мотор 1.8 и китайский вариатор.

По данным того же инсайдера, вместе с прототипом Ауры испытания на полигоне проходят два неназванных китайских автомобиля – по всей вероятности, планируется наладить их выпуск под брендом Lada на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Кроме Lada X-Cross 5, являющегося лицензионной копией FAW Bestune T77 и выпущенного на этом заводе тиражом всего чуть более 100 экземпляров, АВТОВАЗ обсуждал варианты сотрудничества с Dongfeng.