Новый Dacia Duster: главные особенности третьего поколения кроссовера

Накануне Dacia презентовала Duster третьего поколения, который стал совершенно другим. "РГ" рассказывает о самых важных особенностях перерождения популярного кроссовера.

"Дастер" построен на современной платформе CMF-B, которая позволила дизайнерам размахнуться и создать кроссовер с внешностью серьёзного внедорожника, а инженерам и компоновщикам сделать автомобиль более просторным, безопасным, в том числе благодаря появлению новых электронных ассистентов, и отвечающим современным запросам нынешней публики. Да, в Dacia не скромничают и заявляют, что цель нового Duster - откусить часть пирога у компактных SUV марок Kia, Hyundai, Skoda и Toyota.

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Продолжая тему дизайна, стоит обратить внимание не только на эффектные Y-образные фары и фонари, массивные бамперы, но и на плоский капот, который мог бы стать деталью новой Lada Niva - она также планировалась к выпуску на платформе CMF-B.

В салоне новые материалы отделки, которые практически не оставили и следа от утилитаризма предшественника. Впервые для "Дастера" с завода доступна мультимедиа с тачскрином 10,1 дюйма, аудиосистемой Arkamys с шестью динамиками и возможностью обновления "по воздуху". Также впервые для кроссовера предложена цифровая приборная панель на дисплее 7 дюймов. Система креплений YouClip - прямая отсылка к философии Simply Clever марки Skoda: можно установить крючки, держатель для смартфона и так далее.

Салон стал не только технологичнее, но и просторнее: на 30 мм больше места для ног задних пассажиров. Объём багажника вырос на 6% - до 472 литров - благодаря полу багажника, который стал ниже. Правда, это актуально только для моноприводных версий, у Duster 4x4 пространство скрадывает кардан. Проём пятой двери стал шире и выше.

Dacia отказалась от дизельного мотора, вместо которого предложен гибрид. Он фактически ставит ультиматум всем, кто хочет авто с двумя педалями, так как гибрид - единственная версия без сцепления. Трансмиссия знакома по Jogger: атмосферник 1,6 литра мощностью 94 л.с., тяговый электромотор мощностью 49 л.с., стартер-генератор, трёхвальная коробка передач без синхронизаторов и сцепления и батарея ёмкостью 1,2 кВт•ч. В пике агрегаты выдают 140 "лошадей", но трогаться можно только на электротяге.

Другой экзотичный вариант - Eco-G 100 с литровой турботройке, переваривающей бензин и пропан. При полных баках можно проехать до 1300 км.

Наличие только единственной версии с системой полного привода тоже можно считать особенностью нового "Дастера": 4х4 предлагают только для кроссовера с мотором 1,2 литра мощностью 130 л.с., работающего по циклу Миллера, и с довеском в виде 48-вольтного стартер-генератора.

У Dacia Duster третьего поколения с системой полного привода клиренс стал на 7 мм больше и достигает 217 мм, у моноприводных версий дорожный просвет составляет 209 мм.

У "Дастера" появились преднастроенные внедорожные ездовые режимы Mud/Sand, Snow и Off-Road, а также система помощи спуска с горы, работающая на скорости до 30 км/ч и даже при движении задним ходом.