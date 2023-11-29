АвтоВАЗ поделился главными изменениями за последние 10 лет
За последние десять лет на заводе АвтоВАЗ в Тольятти претерпел серию изменений. В частности, они коснулись сборочной линии, униформы сотрудников и культуры производства.
Одним из главных изменений на заводе стало сокращение сборочной линии с 1,5 километров до 900 метров. При этом скорость выпуска автомобилей осталась прежней — по одному в минуту.
Также АвтоВАЗ полностью заменил деревянные полы из брусков с пропиткой на полимерное покрытие, а дизельные погрузчики на автоматические тележки. Эти нововведения сделали завод более аккуратным и свободным.
Другая часть изменений затронула непосредственно рабочих. За последние десять лет у них изменились униформа — с темно-синей на светло-серую. Кроме того с ужесточением законодательства на заводе запретили курение, что позволило повысить культуру производства, и ввели электронные пропуски, содержащие всю необходимую информацию, которая раньше была на бумаге, в том числе расчетные листы и талоны на питание.