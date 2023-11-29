АвтоВАЗ поделился главными изменениями за последние 10 лет

За последние десять лет на заводе АвтоВАЗ в Тольятти претерпел серию изменений. В частности, они коснулись сборочной линии, униформы сотрудников и культуры производства.

Одним из главных изменений на заводе стало сокращение сборочной линии с 1,5 километров до 900 метров. При этом скорость выпуска автомобилей осталась прежней — по одному в минуту.

Также АвтоВАЗ полностью заменил деревянные полы из брусков с пропиткой на полимерное покрытие, а дизельные погрузчики на автоматические тележки. Эти нововведения сделали завод более аккуратным и свободным.