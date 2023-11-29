Москвичей призвали отказаться от автомобилей и пересесть на метро или другой общественный транспорт в четверг, 30 ноября. Об этом говорится в Telegram-канале столичного Дептранса.

© Lenta.ru

Там заявили, что в столице в ночь на 30 ноября и до обеда ожидается снегопад и сильный ветер, возможно образование гололедицы. Решившим воспользоваться автомобилями москвичам посоветовали соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров, быть аккуратными на подъемах и спусках с мостов и эстакад.

На столицу и область 27 ноября обрушилась «черная метель» — явление, при котором крупные хлопья снега летят практически параллельно поверхности земли, а видимость ухудшается. В городе образовались пробки, также были задержаны авиарейсы.