«Москвич» намекнул на собственную линейку бытовой техники

Первые изображения будущей бытовой техники опубликовали в телеграм-канале столичного автозавода. При этом компания лишь анонсировала выпуск устройств. Никакой дополнительной информации на официальном сайте производителя пока нет. При этом не исключено, что публикация изображений является рекламной кампанией московского предприятия.

© Завод «Москвич» / Telegram

Первой бытовой техникой под брендом «Москвич» станут холодильник и кофеварка красного цвета. При этом охлаждающее устройство внешне напоминает легендарные советские холодильники «Мир» и «ЗИЛ».

Завод «Москвич» / Telegram

Опубликованные изображения сопровождает подпись: «Представьте: вы выбирали Москвич и захотели отвлечься. А потом оглядываетесь вокруг и понимаете, что все вокруг напоминает о нем...». Будет ли данная публикация разовой рекламной акцией или автопроизводитель действительно наладит выпуск бытовой техники станет известно позднее.