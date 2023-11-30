В России наладят производство собственных ЭБУ, ремней и подушек безопасности

"Соллерс" и правительство Ульяновской области заключили соглашение о поддержке реализации проекта по производству компонентов систем безопасности, в рамках которого компания обязуется создать на территории индустриального парка УАЗ производство критически важных компонентов систем пассивной безопасности.

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Соглашение подразумевает, что новые мощности должны быть созданы и запущены до 2026 года, однако компания планирует начать производство уже в первом квартале 2025 года.

Проект в "Соллерсе" называют уникальным для отечественного автопрома с точки зрения локализации, который будет очень высоким и будет включать в себя локализацию магниевых сплавов - такого в России пока нет.

"Инвестиции компании только на первом этапе составят 1,5 млрд рублей. Предприятие будет поставлять продукцию на ряд автомобильных заводов, которые уже работают, а также будут локализовываться в России", - сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.