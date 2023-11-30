В России вновь выросла стоимость дизельного топлива

По данным издания «Известия», за минувшую неделю топливо подорожало на 0,3 процента. В связи с этим в Госдуме предложили вновь запретить экспорт горючего, чтобы снизить цены на внутреннем рынке. Соответствующее предложение уже готовят депутаты комитета по энергетике. Кроме того, обеспокоены ситуацией и грузоперевозчики, которые на следующей неделе планируют поднять вопрос на государственном уровне.

Больше всего за минувшую неделю дизельное топливо подорожало в Магаданской области – на 4,79 рубля за литр. Также существенный скачок цен зафиксировали в Забайкальском крае и Амурской области, где дизель подорожал на 1,12 рубля и 98 копеек соответственно. Кроме того, горючее существенно выросло в цене в Приморском крае, Камчатке, Хакасии, а также в Хабаровском крае, Иркутской и Сахалинской областях. В Москве дизель подорожал на 14 копеек, достигнув отметки 64,26 рубля за литр.

В ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» считают, что причина подорожания кроется в отмене запрета на экспорт горючего. Подобное решение властей привело к росту стоимости топлива на внутреннем рынке. В связи с этим организация намерена поднять вопрос о возвращении экспортных ограничений на правительственном уровне.