Последний Audi TT сошел с конвейера

На протяжении долгого времени компания Audi выпускала спортивные автомобили с названием Tourist Trophy для продаж на авторынках во всем мире. Но вот на днях, сообщение на официальной странице Audi Germany в социальной сети подтвердило, что с конвейера в Венгрии сошел последний экземпляр Audi TT.

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В посте была размещена фотография украшенной букетом цветов Audi TTS третьего поколения, в сопровождении оригинальных концептов TT Coupe, TT Roadster 1995 года и двух моделей второго поколения. Надпись на лобовом стекле центральной машины гласила, что в промежуток времени с февраля 1998 по ноябрь 2023 годов на заводе в Венгрии было произведено 662 762 автомобиля Audi TT.

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Audi TTS оснащается двухлитровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 315 лошадей, что делает его вторым по мощности среди TT третьего поколения, после TT RS Performance, который оборудован пятицилиндровым двигателем в 2.5 литра с 394 лошадиными силами.

Хоть производство TT было официально завершено, модели все еще доступны для покупки, пока остаются в наличии. На официальном сайте компании Audi можно увидеть, что в Германии на данный момент доступно чуть больше пятисот экземпляров, а цена колышется от 45 500 до 105 000 евро, в зависимости от версии и комплектации.

Совсем недавно компанией был представлен Audi TT Roadster Final Edition, производство которой ограничилось количеством всего в 50 экземпляров для рынка США и Канады. Аналогичные прощальные модели выходили в 2023 году и ранее для других рынков, например Final Edition для рынка Англии и Memorial Edition для рынка Японии, а также TT 45 TFSI для Испании.