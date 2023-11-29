Названы особенности появившихся в России иранских авто
С ноября месяца к российским автодилерам стали поступать первые машины иранского производства. На данный момент доступны только два седана марки Iran Khodro: Dena и Tara. Как сообщили руководители одной из отечественных торговых площадок, эти автомобили являются бюджетными.
По предварительным данным, начальная цена автомобиля Dena будет составлять примерно 1.7 миллиона рублей. Плюс ко всему, благодаря системе трейд-ин, может появиться возможность сэкономить немалую сумму денег. Несмотря на то, что автомобиль имеет невысокую стоимость, он оборудован системой устойчивости, круиз контролем, системой АБС и автоматической коробкой передач. К тому же, на некоторых моделях может присутствовать добротный люк на крыше, что обычно не делают в автомобилях с такой стоимостью.
Вторая машина иранского производства – Tara, визуально очень похожа на Skoda Rapid. Она доступна в двух вариациях - с механической и автоматической коробкой передач. Начальная цена версии с механикой 1.5 миллиона рублей, а с автоматикой 1.67 миллиона. За такую стоимость автомобиль так же неплохо наделен техническим оснащением. В комплект входит мультируль, мощная камера заднего вида и круиз контроль.
По словам отечественных автоэкспертов, иранские производители могут составить конкуренцию популярным в России производителям, таким как Kia, Lada и Hyundai. Но получится это только в том случае, если им удастся исправить большинство ошибок и недостатков, которые были допущены в моделях периода 2006-2009 годов. В них владельцы замечали проблемы с электроникой, подвеской, замками, стеклоподъемниками и не только. Как подытожил автоэксперт, если в новых моделях не будет таких проблем и не появится новых, то у иранского производителя есть шанс занять свое место на авторынке России, который сейчас испытывает небольшой дефицит транспорта с низкой стоимостью.