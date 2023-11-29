Названы особенности появившихся в России иранских авто

С ноября месяца к российским автодилерам стали поступать первые машины иранского производства. На данный момент доступны только два седана марки Iran Khodro: Dena и Tara. Как сообщили руководители одной из отечественных торговых площадок, эти автомобили являются бюджетными.

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По предварительным данным, начальная цена автомобиля Dena будет составлять примерно 1.7 миллиона рублей. Плюс ко всему, благодаря системе трейд-ин, может появиться возможность сэкономить немалую сумму денег. Несмотря на то, что автомобиль имеет невысокую стоимость, он оборудован системой устойчивости, круиз контролем, системой АБС и автоматической коробкой передач. К тому же, на некоторых моделях может присутствовать добротный люк на крыше, что обычно не делают в автомобилях с такой стоимостью.

Вторая машина иранского производства – Tara, визуально очень похожа на Skoda Rapid. Она доступна в двух вариациях - с механической и автоматической коробкой передач. Начальная цена версии с механикой 1.5 миллиона рублей, а с автоматикой 1.67 миллиона. За такую стоимость автомобиль так же неплохо наделен техническим оснащением. В комплект входит мультируль, мощная камера заднего вида и круиз контроль.