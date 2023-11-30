Эксперты прокомментировали продление таможенных льгот на электрокары

Евразийская экономическая комиссия приняла решение о продлении на два года льготного порядка таможенного оформления электромобилей. «Известия» узнали мнение экспертов на этот счет.

Издание напоминает о том, что льготный порядок предполагает беспошлинный ввоз машин в страны ЕАЭС. Данная мера не распространяется на Россию, уточняет оно.

Беспошлинный ввоз электрокаров вступил в силу в России с мая 2020 года, однако в 2021-м в России отказались от этих льгот.

С прошлого года техника при пересечении границы РФ стала облагаться таможенной пошлиной в размере 15% от заявленной стоимости.

Власти страны рассчитывают на то, что за счет принятых мер производство таких автомобилей в РФ будет развиваться.

Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто указал на отсутствие в Армении, Белоруссии, Казахстане и Киргизии собственного производства электромобилей. Вместе с тем он обратил внимание на выпуск в России таких машин. Речь идет о модели Evolute и электрической версии кроссовера «Москвич».

В Национальном автомобильном союзе предположили, что машины, ввезенные в страны ЕАЭС по льготному таможенному режиму, вероятно, появятся на российском рынке.

Кроме того, специалисты не ждут того, что покупка такого электрокара обойдется в России дешевле.

«Вся выгода в цене от его льготной растаможки в странах ЕАЭС, в соответствии с недавним постановлением правительства РФ, будет «съедена» необходимостью уплаты утилизационного сбора по ставкам, предусмотренным для импортеров-юрлиц», — подчеркнули в Национальном автомобильном союзе.