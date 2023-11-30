В Бангкоке был представлен седан Mercedes‑Maybach S 580 e для местного рынка

На международном автосалоне Thailand International Motor Expo 2023 был представлен новый гибридный роскошный седан, разработанный специально для тайского рынка. Эта модель стала первой гибридной вариацией в серии Mercedes-Maybach. Внешне гибрид Mercedes-Maybach S 580 e почти не отличим от бензиновых версий, за исключением наличия зарядного порта и отсутствия знака 4Matic.

Автомобиль оснащен 3,0-литровым шестицилиндровым двигателем с мощностью 367 л.с. и крутящим моментом 500 Нм. Электромотор мощностью 150 л.с. и крутящим моментом 480 Нм встроен в девятиступенчатую автоматическую коробку передач, при этом общая мощность системы достигает 510 л.с., а крутящий момент — 750 Нм. Привод у седана исключительно задний, передает с Motor Expo 2023 автомобильное издание ТАРАНТАС НЬЮС.