Производительный Mercedes EQE AMG 53 представили на Motor Expo 2023
Электрический седан EQE от Mercedes-Benz получил эксклюзивную версию AMG, превосходящую в дизайне и производительности. Стильный внешний вид с выразительной линией кузова, безрамными дверьми и 21-дюймовыми легкосплавными дисками подчеркивает уникальность и аэродинамичность модели. Передняя часть выделяется черной панелью AMG и угловатыми накладками, в то время как фирменная светодиодная оптика Digital Light может проецировать на дорогу навигационные указания. EQE AMG оснащен мощной тормозной системой с 6-поршневыми суппортами спереди и предлагает опциональные 22-дюймовые колеса и карбон-керамические тормоза.
Mercedes-Benz EQE построен на модульной архитектуре EVA2 и хоть и схож с E-Class, имеет значительные отличия. Несмотря на вес в 2525 кг, он может перевозить до 645 кг груза и буксировать до 750 кг. Внутри салон украшен алькантарой и искусственной кожей, оснащен MBUX Hyperscreen с тремя экранами под одним стеклом. Спортивный руль AMG, алюминиевые педали и углеродное волокно в интерьере подчеркивают статус модели. Объем багажника составляет 430 литров, увеличиваясь до 895 литров при сложенных сиденьях.
Как сообщает с The 40th Thailand International Motor Expo 2023 издание Центральная Служба Новостей, система AMG SOUND EXPERIENCE имитирует звуки двигателя, создавая впечатление от вождения AMG даже в электрическом авто. EQE AMG 53 оснащен двумя электромоторами, одним на каждую ось, и улучшенной системой охлаждения, что обеспечивает мощность в 626 л.с. и крутящий момент 950 Нм, увеличивающиеся до 687 л.с. и 1000 Нм с пакетом AMG Dynamic Plus. Автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч за 3,5 секунды, максимальная скорость — 220 км/ч или 240 км/ч с пакетом AMG Dynamic Plus. Авто оснащено литий-ионным аккумулятором на 100 кВт*ч с 360 ячейками, поддерживающим 400-вольтовую архитектуру.