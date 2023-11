Производительный Mercedes EQE AMG 53 представили на Motor Expo 2023

Как сообщает с The 40th Thailand International Motor Expo 2023 издание Центральная Служба Новостей, система AMG SOUND EXPERIENCE имитирует звуки двигателя, создавая впечатление от вождения AMG даже в электрическом авто. EQE AMG 53 оснащен двумя электромоторами, одним на каждую ось, и улучшенной системой охлаждения, что обеспечивает мощность в 626 л.с. и крутящий момент 950 Нм, увеличивающиеся до 687 л.с. и 1000 Нм с пакетом AMG Dynamic Plus. Автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч за 3,5 секунды, максимальная скорость — 220 км/ч или 240 км/ч с пакетом AMG Dynamic Plus. Авто оснащено литий-ионным аккумулятором на 100 кВт*ч с 360 ячейками, поддерживающим 400-вольтовую архитектуру.