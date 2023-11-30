Производительный Mercedes EQE AMG 53 представили на Motor Expo 2023

Электрический седан EQE от Mercedes-Benz получил эксклюзивную версию AMG, превосходящую в дизайне и производительности. Стильный внешний вид с выразительной линией кузова, безрамными дверьми и 21-дюймовыми легкосплавными дисками подчеркивает уникальность и аэродинамичность модели. Передняя часть выделяется черной панелью AMG и угловатыми накладками, в то время как фирменная светодиодная оптика Digital Light может проецировать на дорогу навигационные указания. EQE AMG оснащен мощной тормозной системой с 6-поршневыми суппортами спереди и предлагает опциональные 22-дюймовые колеса и карбон-керамические тормоза.

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Mercedes-Benz EQE построен на модульной архитектуре EVA2 и хоть и схож с E-Class, имеет значительные отличия. Несмотря на вес в 2525 кг, он может перевозить до 645 кг груза и буксировать до 750 кг. Внутри салон украшен алькантарой и искусственной кожей, оснащен MBUX Hyperscreen с тремя экранами под одним стеклом. Спортивный руль AMG, алюминиевые педали и углеродное волокно в интерьере подчеркивают статус модели. Объем багажника составляет 430 литров, увеличиваясь до 895 литров при сложенных сиденьях.