На автошоу Motor Expo 2023 в Таиланде представлен новый Lotus Emira

На автомобильной выставке Motor Expo 2023 в Таиланде британская компания, специализирующаяся на производстве спортивных автомобилей, представила свой новейший суперкар Lotus Emira. Эта модель выделяется среди конкурентов благодаря высоким характеристикам управляемости, привлекательному дизайну и комфорту, подходящему для ежедневного использования.

Lotus Emira, вдохновленный философией дизайна гиперкара Evija «Carved by Air», обладает кузовом, способствующим созданию значительной прижимной силы на высоких скоростях. Эффективность аэродинамики достигается благодаря тщательно продуманным гладким линиям кузова, что подтверждается многочисленными испытаниями в аэродинамической трубе.

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Модель является последней в линейке марки с ДВС и предлагается в двух версиях: с двигателем Toyota и Mercedes-AMG. Версия First Edition оснащается V6 двигателем Toyota объемом 3,5 литра (2GR-FE), развивающим 406 л.с. и 420 Нм крутящего момента, с возможностью выбора 6-ступенчатой АКПП или МКПП. С этим двигателем суперкар разгоняется до 100 км/ч за 4,5 секунды (МКПП) или 4,4 секунды (АКПП), достигая максимальной скорости 290 км/ч, сообщает с The 40th Thailand International Motor Expo 2023 издание Центральная Служба Новостей.

С Mercedes-AMG 2,0-литровым 4-цилиндровым турбодвигателем M139, Emira развивает 365 л.с. и 430 Нм крутящего момента, работая в паре с 8-диапазонной АКПП. Ускорение до 100 км/ч занимает столько же времени, как и у версии с двигателем Toyota, хотя максимальная скорость немного ниже — 283 км/ч.

Lotus Emira предлагает два варианта подвески: стандартную Tour и более жесткую Sport. Кузов выполнен из алюминиевого сплава и оснащен 20-дюймовыми легкосплавными дисками с низкопрофильными шинами.