Блогер загрузил Rolls-Royce Ghost на крышу Hummer H2 ради просмотров и лайков

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На прошлой неделе российский блогер Евгений Чеботарев снял вирусный видеоролик, проехавшись на Toyota Land Cruiser, на крыше которого был установлен Mercedes-Maybach S-класса. Это вдохновило другого блогера из Казахстана сделать что-то подобное.

В итоге жители Алматы на днях стали свидетелями странного события: внедорожник Hummer перевозил на своей крыше роскошный Rolls-Royce Ghost. Видео заезда появилось на Youtube-канале RB life.

Ютубер использовал большой кран, чтобы поднять Ghost на специальный деревянный багажник на крыше Hummer.

Очевидно, что Hummer никогда не предназначался для перевозки автомобиля на крыше и связанных с этим длительных нагрузок. Тем не менее, ютубера можно увидеть за рулём Rolls-Royce Ghost в то время, когда его друзья находятся в Hummer снизу. Они даже съездили на заправку и заправили Rolls-Royce.