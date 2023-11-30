Новый Isuzu D-Max Hi-Lander представлен на автошоу в Таиланде

На Motor Expo 2023 в Таиланде японский автопроизводитель представил обновленную версию своего пикапа D-Max под названием Hi-Lander. Это скорее глубокий рестайлинг, чем новое поколение, так как изменения затронули в основном внешний вид и салон, в то время как двигатели, трансмиссия и подвеска остались без изменений. Модель была продемонстрирована в двух вариантах двигателей: RZ4E-TC объемом 1,9 литра и 4JJ3-TCX объемом 3,0 литра.

Внешний вид пикапа обновлен: характерные продольные ребра жесткости на капоте, измененная головная оптика, отдельно стоящие противотуманные фары и новая решетка радиатора. Кузовные бамперы теперь окрашены в цвет кузова. D-Max оснащен 18-дюймовыми двухцветными или серебристыми легкосплавными дисками, а также 17-дюймовыми дисками для определенных комплектаций, с резиной 265/60 или 265/65.

В Таиланде представлены два турбодизельных двигателя новой серии Blue Power второго поколения: 1.9 Ddi мощностью 150 л.с. и 3.0 Ddi с 190 л.с. В качестве трансмиссии предложены 6-диапазонная АКПП с системой Rev Tronic и 6-скоростная МКПП с функцией Overdrive. Пикап имеет подключаемый полный привод с блокировкой заднего дифференциала, сообщает с The 40th Thailand International Motor Expo 2023 издание Центральная Служба Новостей.

Подвеска спереди независимая на двойных поперечных рычагах, сзади — рессорная, с газовыми амортизаторами. Передние тормоза дисковые вентилируемые, задние — барабанные.

В салоне топовой комплектации появилась 7-дюймовая цифровая панель приборов, обновленный интерфейс медиасистемы с горячими клавишами и специальными шайбами, а также новое оформление дверных карт. Система стабилизации и «внедорожный» режим были перекалиброваны.