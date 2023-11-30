В Таиланде представили новый Hyundai IONIQ 5 2024

На международной выставке автомобилей в Таиланде в 2023 году, Hyundai представила свой новейший электромобиль IONIQ 5. Этот автомобиль сочетает в себе элементы классического дизайна Hyundai Pony и новаторскую концепцию Parametric Pixels, отличаясь V-образным передним бампером, просторным капотом и инновационными выдвижными ручками дверей, сообщает с The 40th Thailand International Motor Expo 2023 автомобильный портал ТАРАНТАС НЬЮС.

IONIQ 5 оснащен электродвигателем с литий-ионной батареей и особенно выделяется своей системой rapid зарядки мощностью 350 кВт, которая позволяет зарядить аккумулятор с 10% до 80% всего за 17 минут. Модель также комплектуется премиальной аудиосистемой BOSE и системой помощи водителям Hyundai SmartSense, включающей различные современные технологические решения.

IONIQ 5 предлагается с двумя вариантами аккумуляторов. Первый вариант — это высоковольтный аккумулятор на 58 кВт*ч, который обеспечивает максимальную мощность двигателя в 170 л.с. и крутящий момент 350 Нм, позволяя автомобилю разгоняться до 100 км/ч за 8,5 секунды, достигать максимальной скорости 185 км/ч и иметь запас хода до 384 км по стандарту WLTP. Второй аккумулятор на 72,6 кВт*ч повышает мощность до 217 л.с. при сохранении того же крутящего момента, ускоряя автомобиль до 100 км/ч за 7,4 секунды, с максимальной скоростью 185 км/ч и увеличенным запасом хода до 481 км по стандарту WLTP.