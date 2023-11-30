На автовыставке в Таиланде компания Ford представила Ranger Raptor

Ford Performance разработало экстремальную версию пикапа Ranger, предназначенную для настоящих любителей бездорожья и энтузиастов. Новинка оснащена светодиодными фарами, адаптивным круиз-контролем, парктрониками спереди и сзади, а также системой внешнего освещения Zone Lighting. Модель получила крупные защитные элементы на колесных арках и черную глянцевую решетку радиатора. За передним бампером находится массивная металлическая защита двигателя. Уникальной чертой бамперов является их конструкция, повышающая углы въезда и съезда. Ford Ranger Raptor выделяется крупными круглыми патрубками выхлопной системы на заднем бампере, 17-дюймовыми черными легкосплавными дисками и 33-дюймовыми вседорожными шинами BFGoodrich.

Интерьер пикапа украшен спортивными красными акцентами, цифровой панелью приборов и большим сенсорным экраном мультимедиа. Сиденья с массивной боковой поддержкой имеют яркие вставки и прострочку. Передняя панель лаконична и эргономична, выполнена из качественного пластика. В салоне установлен спортивный руль, магниевые лепестки переключения передач и 12-дюймовый экран мультимедиа системы SYNC 4A, сообщает с The 40th Thailand International Motor Expo 2023 издание Центральная Служба Новостей.