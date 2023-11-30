Стоимость запчастей в справочниках ОСАГО изменится

Средняя цена запчастей в справочниках, по которым рассчитываются выплаты по ОСАГО, повысится. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на пресс-релиз Российского союза автостраховщиков (РСА).

Рост составит 9,8% к показателю предыдущего квартала. Корректировка цены ожидается с 19 декабря.

Также уточняется, что стоимость возросла на 7,4% к уровню декабря 2022 года.

Президент союза Евгений Уфимцев обратил внимание на колебание курсов валют в середине года. Так, по его словам, «можно было ожидать гораздо большего роста цен, и по некоторым маркам автомобилей это произошло».

Однако, как отказал глава РСА, ситуация с запчастями в целом стабилизировалась.

По словам Уфимцева, динамика стоимости разных брендов машин различается.

Ранее сообщалось, что Госдума России приняла в I чтении законопроект, исключающий полис ОСАГО из списка обязательных для регистрации транспорта документов.