Стоимость запчастей в справочниках ОСАГО изменится
Средняя цена запчастей в справочниках, по которым рассчитываются выплаты по ОСАГО, повысится. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на пресс-релиз Российского союза автостраховщиков (РСА).
Рост составит 9,8% к показателю предыдущего квартала. Корректировка цены ожидается с 19 декабря.
Также уточняется, что стоимость возросла на 7,4% к уровню декабря 2022 года.
Президент союза Евгений Уфимцев обратил внимание на колебание курсов валют в середине года. Так, по его словам, «можно было ожидать гораздо большего роста цен, и по некоторым маркам автомобилей это произошло».
Однако, как отказал глава РСА, ситуация с запчастями в целом стабилизировалась.
По словам Уфимцева, динамика стоимости разных брендов машин различается.
Ранее сообщалось, что Госдума России приняла в I чтении законопроект, исключающий полис ОСАГО из списка обязательных для регистрации транспорта документов.
Автором изменений стал глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев. Кроме того, законопроект позволяет владельцу похищенного транспортного средства начать процедуру прекращения регистрации транспорта. Это убирает необходимость отправлять сведения о фактическом отсутствии автомобиля в различные инстанции.