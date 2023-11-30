В Таиланде прошла премьера кроссовера Lexus RX500h F Sport Edition
На автомобильной выставке Thailand International Motor Expo 2023 компания Lexus представила свой последний гибридный автомобиль RX500h F Sport, являющийся флагманской моделью в своей серии. Этот гибридный кроссовер оснащен 2,4-литровым турбодвигателем с выходной мощностью 275 л.с., а также двумя электродвигателями, установленными на каждой оси. Общая мощность системы составляет 366 л.с., а для передачи используется шестиступенчатая автоматическая коробка передач, позволяющая разгоняться до 100 км/ч за 6,2 секунды.
Lexus RX500h F Sport Edition оснащен инновационной системой полного привода Direct4, обеспечивающей быстрое распределение крутящего момента между осями. Экстерьер кроссовера отличается спортивными чертами, включая 21-дюймовые колесные диски, темные детали кузова и черные тормозные суппорта. Интерьер автомобиля дополнен уникальными элементами линейки Lexus F Sport, такими как эксклюзивная приборная панель, сиденья и декоративные накладки на пороги, сообщает с The 40th Thailand International Motor Expo 2023 автомобильное издание ТАРАНТАС НЬЮС.