В Таиланде показан новый рамный внедорожник Ford Everest Wildtrak

На международной автомобильной выставке Thailand International Motor Expo 2023 компания Ford представила новую версию своего рамного внедорожника - Everest Wildtrak, идеально подходящего для энтузиастов экстремальных приключений и сложных маршрутов. Отличительные черты этой модели включают мощный передний бампер, эксклюзивный темно-желтый цвет кузова, черные уширители колесных арок, украшенные окна и фирменные эмблемы Wildtrak на дверях и капоте.

Производимый в Таиланде Ford Everest Wildtrak оснащен 2,0-литровым битурбодизельным двигателем мощностью 210 лошадиных сил. Двигатель сопряжен с 9-ступенчатой автоматической трансмиссией и обеспечивает постоянный полный привод.

Интерьер внедорожника представляет собой сочетание кожи и замши с контрастной строчкой и узором Wildtrak. Водительское кресло предлагает 10-позиционную регулировку и оснащено функциями обогрева и охлаждения.