В Таиланде показан новый рамный внедорожник Ford Everest Wildtrak
На международной автомобильной выставке Thailand International Motor Expo 2023 компания Ford представила новую версию своего рамного внедорожника - Everest Wildtrak, идеально подходящего для энтузиастов экстремальных приключений и сложных маршрутов. Отличительные черты этой модели включают мощный передний бампер, эксклюзивный темно-желтый цвет кузова, черные уширители колесных арок, украшенные окна и фирменные эмблемы Wildtrak на дверях и капоте.
Производимый в Таиланде Ford Everest Wildtrak оснащен 2,0-литровым битурбодизельным двигателем мощностью 210 лошадиных сил. Двигатель сопряжен с 9-ступенчатой автоматической трансмиссией и обеспечивает постоянный полный привод.
Интерьер внедорожника представляет собой сочетание кожи и замши с контрастной строчкой и узором Wildtrak. Водительское кресло предлагает 10-позиционную регулировку и оснащено функциями обогрева и охлаждения.
Автомобиль оборудован 8-дюймовой цифровой приборной панелью и 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем мультимедийной системы, совместимым с Android Auto и Apple CarPlay. Комплектация также включает аудиосистему с 10 динамиками, беспроводную зарядку и множество технологических функций и систем помощи водителю, сообщает автомобильный портал ТАРАНТАС НЬЮС.