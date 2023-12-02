Changan может запустить новый бренд Deepal на рынке России

На автомобильном рынке России может появиться новый суббренд компании Changan. Deepal будет выступать в качестве дочерней марки автомобильного гиганта.

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Автомобилисты России в скором времени смогут приобрести машины марки Deepal. Компания будет заниматься выпуском электрифицированных моделей, что позволит укрепить позиции материнского концерна Changan на мировом рынке.

В 2024 году компания запланировала реализовать 450 000 автомобилей. Соответствующая информация была озвучена в рамках проведения мотор-шоу в Таиланде. Суббренд Deepal был зарегистрирован в прошлом году. В линейку марки войдут только 2 автомобиля - лифтбек SL03 и кроссовер S7. На мировом рынке данные модели получат другие наименования. Лифтбек обозначен как L07, а кроссовер - S07.

Автомобили появятся в автосалонах Таиланда. Запустить продажи планируют уже в декабре текущего года. Для данного рынка производитель выпускает модели с правым расположением руля. На рынке ЕС автомобили появятся в 2024 году. Сборочный процесс будет частично организован в Таиланде. Производственная мощность местного предприятия достигает 100 000 автомобилей в год.

Deepal L07 имеет длину кузова 4 820 мм, ширину - 1 890 мм, высоту - 1 480 мм, а колесную базу - 2 900 мм. За движение автомобиля отвечает электрический мотор, производительность которого равна 258 л.с. В паре с ним работает аккумуляторная батарея емкостью 66.8 кВт-ч. Сообщается, что на полном заряде лифтбек может проезжать до 540 км.