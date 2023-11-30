В Таиланде представили гибридный седан Bentley Flying Spur

В рамках Международного автосалона 2023, Bentley представила гибридную модель своего седана Flying Spur, предназначенную для тайского рынка. Этот автомобиль оборудован гибридной силовой установкой, включающей 2,9-литровый бензиновый битурбомотор V6 с мощностью 416 л.с. и крутящим моментом 550 Нм. К двигателю прикреплен электромотор мощностью 136 л.с. и крутящим моментом 400 Нм, интегрированный в восьмиступенчатую автоматическую трансмиссию. Общая мощность системы достигает 544 л.с., а крутящий момент — 750 Нм.

Bentley Flying Spur Hybrid способен ускоряться с 0 до 100 км/ч за 4,3 секунды, достигая максимальной скорости 285 км/ч. Его литий-ионная батарея на 14,1 кВт·ч, расположенная под полом багажника, позволяет проехать до 40 км на электричестве по циклу WLTP, а общий запас хода превышает 700 км.