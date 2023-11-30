Great Wall Motors ORA 07 показали вживую на автошоу в Таиланде

Китайский автомобильный производитель представил новую модель для тайского рынка на автошоу Motor Expo 2023 - электрический кроссовер ORA 07, также известный как ORA Grand Cat. Этот уникальный автомобиль, смешивающий элементы SUV, 4-дверного купе и фастбека, выходит в продажу в ближайшие недели.

ORA 07 выделяется своим дизайном, напоминающим Porsche Panamera, и представляет собой увеличенную версию модели Good Cat. К особенностям дизайна относятся округлые фары, отсутствие решетки радиатора, безрамочные окна и динамичные выштамповки на кузове. Модель комплектуется 19-дюймовыми легкосплавными дисками, а задняя часть кузова украшена вытянутыми фонарями и активным антикрылом. Кроссовер доступен с панорамной крышей и полностью светодиодной оптикой. Габариты автомобиля: длина — 4871 мм, ширина — 1862 мм, высота — 1500 мм, колесная база — 2870 мм.

Видео дня

Интерьер ORA 07 сочетает в себе роскошь и технологичность, включая 10,25-дюймовую цифровую панель приборов и 12,3-дюймовый экран мультимедиа. У автомобиля также есть уникальный 3-спицевый руль, двухуровневая центральная консоль и место для зарядки смартфонов. Доступные опции включают кожаную отделку, электропривод сидений с функциями вентиляции и массажа, двухзонный климат-контроль и четыре режима движения.

В Китае Grand Cat предлагается в трех конфигурациях электротрансмиссии на платформе GWM Lemon. Стандартный вариант оснащен аккумулятором на 63,9 кВт*ч, обеспечивающим запас хода до 450 км. Вариант с увеличенным запасом хода имеет батарею на 83,5 кВт*ч для пробега около 600 км. Топовая версия Performance с двумя электродвигателями обеспечивает полный привод, мощность в 402 л.с. и запас хода 485 км.