Tank 500 показали в гибридной версии HEV

На Thailand International Motor Expo 2023 китайская компания Great Wall Motors (GWM) представила свой рамный внедорожник Tank 500 для рынка Таиланда. Две версии модели, Ultra и Pro, будут отличаться в основном внешними элементами. Размеры Tank 500, включая крышку запасного колеса, составляют 5070 мм в длину, 1934 мм в ширину и 1905 мм в высоту, что делает его сопоставимым с Toyota Land Cruiser и Hyundai Palisade.

Для тайского рынка Tank 500 предлагается с другой силовой установкой по сравнению с китайской версией. Вместо умеренного гибрида с 48-вольтовым стартер-генератором на основе 3,0-литрового V6 6Z30, в Таиланде доступна гибридная система с 2,0-литровым бензиновым турбомотором и электродвигателем, интегрированным в 9-ступенчатую автоматическую коробку передач. Суммарная мощность системы — 345 л.с. и 616 Нм крутящего момента, а привод — полный с 11 режимами вождения.

Tank 500 обладает продвинутой системой полного привода с электронными блокировками переднего и заднего дифференциалов, улучшающими внедорожные качества, и системой помощи при развороте, сообщает с Motor Expo 2023 автомобильный портал ТАРАНТАС НЬЮС.