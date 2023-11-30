Tank 500 показали в гибридной версии HEV

В Таиланде на Motor Expo показали гибридный внедорожник Tank 500 HEV
На Thailand International Motor Expo 2023 китайская компания Great Wall Motors (GWM) представила свой рамный внедорожник Tank 500 для рынка Таиланда. Две версии модели, Ultra и Pro, будут отличаться в основном внешними элементами. Размеры Tank 500, включая крышку запасного колеса, составляют 5070 мм в длину, 1934 мм в ширину и 1905 мм в высоту, что делает его сопоставимым с Toyota Land Cruiser и Hyundai Palisade.
Для тайского рынка Tank 500 предлагается с другой силовой установкой по сравнению с китайской версией. Вместо умеренного гибрида с 48-вольтовым стартер-генератором на основе 3,0-литрового V6 6Z30, в Таиланде доступна гибридная система с 2,0-литровым бензиновым турбомотором и электродвигателем, интегрированным в 9-ступенчатую автоматическую коробку передач. Суммарная мощность системы — 345 л.с. и 616 Нм крутящего момента, а привод — полный с 11 режимами вождения.
Tank 500 обладает продвинутой системой полного привода с электронными блокировками переднего и заднего дифференциалов, улучшающими внедорожные качества, и системой помощи при развороте, сообщает с Motor Expo 2023 автомобильный портал ТАРАНТАС НЬЮС.
Салон внедорожника Tank 500 HEV оформлен в стильном и технологичном дизайне. В центре внимания — большой 14,9-дюймовый экран информационно-развлекательной системы, поддерживающей Android Auto и Apple CarPlay, а также 12,3-дюймовая цифровая панель приборов. Трансмиссионный тоннель выполнен в богатом декоре. Интерьер украшен кожей, деревом и кристальным декором. Внедорожник оснащен адаптивным круиз-контролем, системой контроля за полосой движения, датчиками мониторинга «слепых» зон и другими помощниками.