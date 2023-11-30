BYD представила электрический хэтчбек Dolphin

На международном автосалоне в Таиланде в 2023 году китайская автомобильная компания BYD представила свой новый электрический 5-дверный хэтчбек Dolphin для тайского рынка. Эта модель построена на простейшем варианте модульной платформы e-platform 3.0, оснащенной одним электродвигателем на передней оси и простой полузависимой задней подвеской. Размеры Dolphin включают длину 4125 мм, ширину 1770 мм, высоту 1570 мм и колесную базу 2700 мм.

Dolphin выделяется на фоне других моделей BYD благодаря уникальному дизайну, разработанному командой главного дизайнера Вольфганга Эггера. Они использовали концепцию Marine Aesthetics, вдохновленную морской тематикой, как в экстерьере, так и в интерьере, который отличается плавными формами и контрастной отделкой.