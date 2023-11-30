BYD представила электрический хэтчбек Dolphin

В Таиланде на Motor Expo 2023 представили электрический хэтчбек BYD Dolphin
На международном автосалоне в Таиланде в 2023 году китайская автомобильная компания BYD представила свой новый электрический 5-дверный хэтчбек Dolphin для тайского рынка. Эта модель построена на простейшем варианте модульной платформы e-platform 3.0, оснащенной одним электродвигателем на передней оси и простой полузависимой задней подвеской. Размеры Dolphin включают длину 4125 мм, ширину 1770 мм, высоту 1570 мм и колесную базу 2700 мм.
Dolphin выделяется на фоне других моделей BYD благодаря уникальному дизайну, разработанному командой главного дизайнера Вольфганга Эггера. Они использовали концепцию Marine Aesthetics, вдохновленную морской тематикой, как в экстерьере, так и в интерьере, который отличается плавными формами и контрастной отделкой.
Все модификации Dolphin оснащены аккумулятором на 44,9 кВт·ч. Базовая модель имеет электродвигатель мощностью 95 л.с. и крутящим моментом 180 Нм, позволяющим проехать до 420 км на одной зарядке по китайскому циклу CTC. Версия с более мощным двигателем на 177 л.с. и 290 Нм имеет запас хода 401 км на одной зарядке. Максимальная скорость хэтчбека составляет 150 км/ч, а шасси оснащено стойками McPherson спереди и полузависимой подвеской сзади, сообщает с The 40th Thailand International Motor Expo 2023 автомобильное издание ТАРАНТАС НЬЮС.