Haval выкатили гибридный кроссовер H6 HEV

В Таиланде на Motor Expo 2023 показали гибридный кроссовер Haval H6 HEV
На автомобильном салоне Thailand International Motor Expo в 2023 году, китайская автомобильная компания HAVAL представила свой новейший гибридный кроссовер H6 HEV, специально разработанный для рынка Таиланда. Эта модель отличается от стандартной версии H6 уникальными элементами передней части, включая новую радиаторную решетку, модифицированные бамперы и обновленную светотехнику. Размеры кроссовера включают длину 4653 мм, ширину 1886 мм и высоту 1724 мм, при колесной базе 2738 мм.
Гибридная система Haval H6 HEV сочетает в себе 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 154 л.с. с электродвигателем и роботизированной коробкой передач. В общей сложности система выдает 243 л.с. мощности. Автомобиль доступен как с передним, так и с полным приводом. H6 HEV характеризуется экономичным расходом топлива, составляющим всего 4,9 литра на 100 км пробега в смешанном цикле.
Кака сообщает автомобильное издание ТАРАНТАС НЬЮС, в комплектацию кроссовера входят современные системы безопасности и удобства, включая систему предотвращения столкновений, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, а также другие полезные функции.