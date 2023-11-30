Haval выкатили гибридный кроссовер H6 HEV

На автомобильном салоне Thailand International Motor Expo в 2023 году, китайская автомобильная компания HAVAL представила свой новейший гибридный кроссовер H6 HEV, специально разработанный для рынка Таиланда. Эта модель отличается от стандартной версии H6 уникальными элементами передней части, включая новую радиаторную решетку, модифицированные бамперы и обновленную светотехнику. Размеры кроссовера включают длину 4653 мм, ширину 1886 мм и высоту 1724 мм, при колесной базе 2738 мм.

Гибридная система Haval H6 HEV сочетает в себе 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 154 л.с. с электродвигателем и роботизированной коробкой передач. В общей сложности система выдает 243 л.с. мощности. Автомобиль доступен как с передним, так и с полным приводом. H6 HEV характеризуется экономичным расходом топлива, составляющим всего 4,9 литра на 100 км пробега в смешанном цикле.