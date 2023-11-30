Рейтинговое агентство выяснило, что электрокары сильно уступают по надежности машинам с ДВС

Агентство Consumer Reports, составляющее рейтинги потребительской удовлетворённости, провело опрос среди владельцев автомобилей - с ДВС и электрифицированных моделей. Как выяснилось, вторая категория доставляет куда больше проблем при эксплуатации.

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Опрос проводился среди 330 тысяч автовладельцев. Согласно его результатам, электрокары оказались проблематичнее автомобилей с ДВС на 79%. Самыми "больными" местами являются двигатели системы привода, системы зарядки и аккумуляторные батареи. Однако следует учитывать, что это средняя температура по больнице, и ситуация может кардинально отличаться от бренда к бренду.

Ещё больше проблем - на 146%, чем авто без электрических довесков, доставляют подзаряжаемые гибриды. Здесь картина аналогичная, и, например, Toyota RAV4 Prime и Kia Sportage имеют оценку надёжности выше среднего.