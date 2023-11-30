Эксперты рассчитали индекс доступности популярных автомобилей в регионах

Сервис «Авто.ру» и аналитики платформы hh.ru посчитали, сколько медианных зарплат потребуется жителям российских регионов для покупки Lada Priora и Ford Focus. Об этом сообщает газета «Известия».

Так, автомобиль Lada Priora будет легче всего купить жителям субъектов Северо-Западного федерального округа — для этого будет достаточно 4,8 медианной зарплаты. Второе место занял Центральный федеральный округ (4,9 медианной зарплаты), третье — Уральский (6,2). Хуже дела обстоят в Сибирском (6,7), Приволжском (7,0) и Северо-Кавказском (9,3) федеральных округах.

С Ford Focus ситуация идентична — рейтинг возглавляют Центральный (10,1 медианной зарплаты), Северо-Западный (11,2) и Уральский федеральные округа (13,9). В Сибирском федеральном округе потребуется 14,2 медианных зарплаты, в Приволжском — 15,2, в Северо-Кавказском — 18,7.