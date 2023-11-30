MG представила новый электрический родстер Cyberster

В Таиланде на Motor Expo 2023 показали электрический родстер MG Cyberster
На автомобильной выставке Thailand International Motor Expo 2023, MG, изначально британский бренд, ныне принадлежащий китайскому госкорпорации SAIC, представил электрический родстер под названием Cyberster. Этот автомобиль был разработан в лондонской студии SAIC Advanced Design Centre, возглавляемой Карлом Готэмом, и вдохновлен классической моделью MGB 60-х годов. Cyberster построен на модульной платформе Nebula, разработанной SAIC, и имеет длину 4535 мм, ширину 1913 мм, высоту 1329 мм и колесную базу 2690 мм.
В линейке Cyberster представлены три варианта силовых установок: две заднеприводные модели мощностью 314 л.с. и 340 л.с. с разными аккумуляторами, а также флагманская полноприводная версия с двумя двигателями общей мощностью 544 л.с. Емкость аккумуляторов, встроенных в пол, составляет 64 или 77 кВт·ч, а запас хода по китайскому циклу CLTC варьируется от 501 до 580 км.
Как сообщает с Motor Expo 2023 автомобильное издание ТАРАНТАС НЬЮС, Cyberster оснащен двухместным салоном, складываемым мягким верхом и дверями с подъемным механизмом. Интерьер выполнен в современном стиле и включает в себя три экрана перед водителем и минимум аналоговых кнопок. Контроль над трансмиссией осуществляется через кнопочный пульт.
Стандартное оборудование Cyberster включает в себя тормозные системы Brembo с четырехпоршневыми суппортами, аудиосистему Bose и мультимедийный комплекс на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 8155.