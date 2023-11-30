Эксперт заявил, что в 2024 году продажи новых легковых авто в России вырастут на 24%

В 2024 году продажи новых легковых автомобилей в России могут вырасти на 24% по сравнению с результатом 2023 года. Об этом рассказал исполнительный директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Удалов, передает газета "Ведомости".

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Удалов представил три возможных сценариях развития рынка новых легковушек в РФ. При самом оптимистичном в будущем году продажи вырастут на 36% и составят 1,5 млн автомобилей. При базовом и наиболее реалистичном развитии событий продажи легковушек на первичном рынке увеличатся на 24% - до 1,3 млн машин.