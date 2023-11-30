Honda представила гибридный Accord

На автомобильной выставке Thailand International Motor Expo 2023, Honda, известный японский производитель автомобилей, представил новейшую версию своего седана Accord — 11-е поколение, разработанное специально для рынка Таиланда. Этот модельный ряд Accord визуально схож с версиями, предложенными в других странах.

В Таиланде новый Accord будет доступен только в гибридном исполнении e:HEV. Эта конфигурация объединяет 2,0-литровый бензиновый двигатель LFA мощностью 147 лошадиных сил и крутящим моментом 182 Нм с электромотором, генератором и литий-ионной батареей, обеспечивая общую мощность в 207 лошадиных сил.

Интерьер Accord оборудован цифровой приборной панелью с 10,2-дюймовым экраном и мультимедийной системой с 12,3-дюймовым дисплеем, а также проекционным дисплеем размером 11,5 дюйма.