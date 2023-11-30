Mazda показала седан шестой серии в исполнении 20th Anniversary Edition

В Таиланде показали седан Mazda 6 в исполнении 20th Anniversary Edition
На Thailand International Motor Expo 2023, Mazda, известный японский автомобилестроитель, представил специальную версию своего седана Mazda 6, названную 20th Anniversary Edition, в честь двадцатилетия со дня выпуска первого поколения этой модели. Эта эксклюзивная серия ограничена всего 100 единицами, специально для рынка Таиланда.
Эта юбилейная модель Mazda 6 выделяется особыми дизайнерскими элементами, такими как серебристая решетка радиатора, зеркальные 19-дюймовые диски и декоративные шильдики на передних крыльях. В интерьере автомобиля внимание привлекают подголовники передних сидений с тиснением "20th Anniversary".
Седан окрашен в специальный глубокий красный цвет Artisan Red Premium Metallic, а салон украшен двухцветной кожаной отделкой. Комплектация также включает электрический люк, сообщает с Motor Expo 2023 автомобильный портал ТАРАНТАС НЬЮС.
Mazda 6 20th Anniversary Edition оснащена новейшим 2,5-литровым бензиновым двигателем Skyactiv-G, который обладает функцией отключения цилиндров для более экономичного расхода топлива, работая либо на 4, либо на 2 цилиндрах. Двигатель имеет мощность 192 л.с. и способен разгоняться до максимальной скорости 223 км/ч, сопрягаясь с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией.