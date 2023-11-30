Mazda показала седан шестой серии в исполнении 20th Anniversary Edition

На Thailand International Motor Expo 2023, Mazda, известный японский автомобилестроитель, представил специальную версию своего седана Mazda 6, названную 20th Anniversary Edition, в честь двадцатилетия со дня выпуска первого поколения этой модели. Эта эксклюзивная серия ограничена всего 100 единицами, специально для рынка Таиланда.

Эта юбилейная модель Mazda 6 выделяется особыми дизайнерскими элементами, такими как серебристая решетка радиатора, зеркальные 19-дюймовые диски и декоративные шильдики на передних крыльях. В интерьере автомобиля внимание привлекают подголовники передних сидений с тиснением "20th Anniversary".

Седан окрашен в специальный глубокий красный цвет Artisan Red Premium Metallic, а салон украшен двухцветной кожаной отделкой. Комплектация также включает электрический люк, сообщает с Motor Expo 2023 автомобильный портал ТАРАНТАС НЬЮС.