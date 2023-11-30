GAC показал новый Aion Hyper HT

В Таиланде на Motor Expo представлен новый Aion Hyper HT от GAC
На автошоу Thailand International Motor Expo 2023, GAC представила новый электромобиль от своего дочернего бренда Aion, который получил название Hyper HT. Эта модель вдохновлена дизайном Tesla Model X, имея схожие очертания кузова и задние двери, которые открываются вверх. В модели Hyper HT задние двери типа "крыло чайки" предусмотрены лишь в премиальных версиях, в то время как более доступные модификации оснащены стандартными задними дверьми с безрамочными окнами.
Габариты Aion Hyper HT составляют 4935 мм в длину, 1920 мм в ширину и 1700 мм в высоту, при этом колесная база равна 2935 мм. Объем главного багажного отсека варьируется от 670 до 1802 литров, а дополнительный объем багажника под капотом — 55 литров. Машина оснащена независимой передней подвеской на двойных поперечных рычагах и независимой пятирычажной задней подвеской.
Hyper HT выпускается только с задним приводом и предлагает четыре варианта силовых установок, передает с Motor Expo 2023 автомобильное издание ТАРАНТАС НЬЮС.