GAC показал новый Aion Hyper HT

На автошоу Thailand International Motor Expo 2023, GAC представила новый электромобиль от своего дочернего бренда Aion, который получил название Hyper HT. Эта модель вдохновлена дизайном Tesla Model X, имея схожие очертания кузова и задние двери, которые открываются вверх. В модели Hyper HT задние двери типа "крыло чайки" предусмотрены лишь в премиальных версиях, в то время как более доступные модификации оснащены стандартными задними дверьми с безрамочными окнами.