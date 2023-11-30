Автовладельцам напомнили о последствиях неуплаты транспортного налога

Гражданам РФ необходимо уплатить транспортный налог за 2022 год до 1 декабря, в противном случае налогоплательщик станет должником. Об этом сообщает «АиФ» со ссылкой на Федеральную налоговую службу.

Подчеркивается, что за каждый день просрочки будет набегать пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Банка России.

Направлять уведомления начали осенью в личные кабинеты на «Госуслугах», а также на портале ФНС.

Также их направляют Почтой России в том случае, если человек не проходил регистрации на портале госуслуг.

Если уведомление не пришло, это не означает, что уплачивать налог не нужно, отмечается в публикации.

В случае неуплаты задолженности в отношении налогоплательщика начнется процедура принудительного взыскания. В суд направляют заявление на вынесение судебного приказа. За рассмотрение дела в суде налогоплательщику придется оплатить государственную пошлину в размере не менее 200 рублей. Судебные приставы также устанавливают ограничения на выезд за границу, запрет на регистрационные действия с транспортными средствами.

Транспортный налог взимают с владельцев ряда транспортных средств. Речь идет об автомобилях, мото-, гидро-, квадроциклах, которые нужно регистрировать в ГИБДД, автобусах, самоходных машинах, снегоходах и мотосанях, моторных лодках, теплоходах, яхтах, катерах и парусных судах.

От транспортного налога освобождены некоторые категории граждан, в частности многодетные владельцы авто мощностью до 150 лошадиных сил.