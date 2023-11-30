На Motor Expo дебютировал кроссовер Deepal S07

В рамках Thailand International Motor Expo 2023, Changan, известный производитель автомобилей, представил электрический кроссовер Deepal S07, разработанный специально для тайского рынка. Deepal, новый бренд компании Changan, созданный в прошлом году, фокусируется на выпуске электрических и гибридных авто для широкого круга потребителей. При этом Таиланд стал первым международным рынком, где дебютировал кроссовер S07 от Deepal.

Кроссовер Deepal S07 относится к среднему классу по размерам, с габаритами 4750x1930x1625 мм и колесной базой 2900 мм. На рынке Таиланда предложат исключительно электрическую модификацию этой модели.