GAC показал новый Aion Y Plus

В Таиланде на Motor Expo дебютировал новый Aion Y Plus от GAC
На автомобильной выставке Thailand International Motor Expo 2023 компания GAC представила новый электромобиль от своего суббренда Aion под названием Y Plus. Эта модель является усовершенствованной версией предшественника GAC Aion Y, при этом она имеет такую же колесную базу, но её длину увеличили на 125 мм. Автомобиль доступен в пятиместной версии.
Габариты Aion Y Plus — 4535*1870*1650 мм с колесной базой в 2750 мм и дорожным просветом 150 мм. Внутри автомобиля установлены два экрана: большой 14.6-дюймовый сенсорный экран для мультимедийной системы и 10.25-дюймовый экран для отображения информации приборной панели.
Как передает с шоу Motor Expo 2023 автомобильное издание ТАРАНТАС НЬЮС, Aion Y Plus оснащен передним электродвигателем с крутящим моментом 225 Нм и мощностью 150 кВт (204 лошадиные силы). Предлагается в двух вариантах аккумуляторов: литий-железо-фосфатный аккумулятор на 63.98 кВт·ч и литий-ионный аккумулятор на 76.8 кВт·ч. Есть и третий вариант с электродвигателем мощностью 100 кВт (136 л.с.) и аккумулятором на 51.9 кВт·ч, способный преодолеть до 430 км на одной зарядке.