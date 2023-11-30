GAC показал новый Aion Y Plus

На автомобильной выставке Thailand International Motor Expo 2023 компания GAC представила новый электромобиль от своего суббренда Aion под названием Y Plus. Эта модель является усовершенствованной версией предшественника GAC Aion Y, при этом она имеет такую же колесную базу, но её длину увеличили на 125 мм. Автомобиль доступен в пятиместной версии.

Габариты Aion Y Plus — 4535*1870*1650 мм с колесной базой в 2750 мм и дорожным просветом 150 мм. Внутри автомобиля установлены два экрана: большой 14.6-дюймовый сенсорный экран для мультимедийной системы и 10.25-дюймовый экран для отображения информации приборной панели.