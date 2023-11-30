В Таиланде на Motor Expo представили мини-кар Wuling Baojun YEP
В рамках Thailand International Motor Expo 2023, Wuling анонсировала новый электрический мини-вседорожник Baojun YEP. Дизайн этого автомобиля напоминает Suzuki Jimny из-за его квадратной формы, однако это скорее компактный электрический городской автомобиль с задним приводом и мотором, расположенным сзади. Он обладает скромными характеристиками: двигатель на 50 кВт (68 л.с.) и 140 Нм крутящего момента, а батарея на 28,1 кВт·ч позволяет проехать до 303 км по стандарту CLTC. Максимальная скорость ограничена 100 км/ч.
Размеры Baojun YEP следующие: длина - 3381 мм, ширина - 1685 мм, высота - 1721 мм, а колесная база - 2110 мм. Вес автомобиля в снаряженном состоянии составляет 1006 кг, а полная масса - 1330 кг. Несмотря на компактные габариты, в салоне предусмотрено четыре места для сидения, при этом задние подголовники фиксированные и не регулируемые. Передние сиденья оснащены электрическими регулировками.
Как сообщает с шоу Motor Expo 2023 автомобильный портал ТАРАНТАС НЬЮС, интерьер YEP отличается наличием двух 10,25-дюймовых экранов для приборки и мультимедиа, объединенных в один блок. Справа от экранов расположена рельса для крепления различных аксессуаров, таких как держатель для смартфона, игрушки или ароматизатор. Кроме того, предусмотрено множество отсеков для хранения личных вещей, включая бардачок, ниши в дверях и небольшой передний багажник.