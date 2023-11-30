На Motor Expo представили мини-кар Wuling Baojun YEP

В рамках Thailand International Motor Expo 2023, Wuling анонсировала новый электрический мини-вседорожник Baojun YEP. Дизайн этого автомобиля напоминает Suzuki Jimny из-за его квадратной формы, однако это скорее компактный электрический городской автомобиль с задним приводом и мотором, расположенным сзади. Он обладает скромными характеристиками: двигатель на 50 кВт (68 л.с.) и 140 Нм крутящего момента, а батарея на 28,1 кВт·ч позволяет проехать до 303 км по стандарту CLTC. Максимальная скорость ограничена 100 км/ч.

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Размеры Baojun YEP следующие: длина - 3381 мм, ширина - 1685 мм, высота - 1721 мм, а колесная база - 2110 мм. Вес автомобиля в снаряженном состоянии составляет 1006 кг, а полная масса - 1330 кг. Несмотря на компактные габариты, в салоне предусмотрено четыре места для сидения, при этом задние подголовники фиксированные и не регулируемые. Передние сиденья оснащены электрическими регулировками.