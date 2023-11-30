Porsche Taycan 2024 года официально представили в Бангкоке

Porsche Taycan 2024 года является флагманским автомобилем с элегантным и роскошным экстерьером, обладающим плавными, мускулистыми линиями. Салон автомобиля насыщен функциональностью, изысканным дизайном и роскошными спортивными сиденьями, выполненными из материалов высочайшего качества. Важным аспектом является 12-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы, предоставляющий доступ к различным функциям автомобиля, пишут журналисты издания SPEEDME.RU.

Электрический привод Taycan 2024 обеспечивает запас хода от 300 до 600 км, а максимальная скорость достигает 240 км/ч. Благодаря мощному разгону до 97 км/ч всего за 2,6 секунды, Taycan предоставляет динамичный опыт вождения.

Безопасность — приоритет для Taycan. Автомобиль получил передовые функции, такие как комплексная система подушек безопасности, система курсовой устойчивости Porsche, а также вспомогательные системы водителя, включая Porsche InnoDrive, Lane Hold Assist и Lane Change Assist.