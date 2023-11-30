На Motor Expo представили маленький электромобиль Wuling Air ev

Электромобиль Wuling Air ev выделяется своим индивидуальным дизайном и построен на упрощенной заднеприводной платформе GSEV (Global Small Electric Vehicle), характерной для микрокаров этой марки. Эта трехдверная модель оснащена салоном на четыре места. Её длина составляет 2974 мм, а колесная база равна 2010 мм. Автомобиль оснащен электродвигателем на передней оси, мощностью 40 л.с., обеспечивающим максимальную скорость в 103 км/ч. Запас хода автомобиля достигает 191 км, передает с Motor Expo 2023 автомобильное издание ТАРАНТАС НЬЮС.