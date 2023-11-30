Porsche показала 718 Boxster Style Edition

В рамках Thailand International Motor Expo 2023, проходящего в Таиланде, Porsche вывела на рынок новую модификацию своего автомобиля - 718 Boxster Style Edition, разработанную специально для тайского рынка. Этот уникальный вариант выделяется благодаря эксклюзивному цвету кузова, элегантным 20-дюймовым колесным дискам с цветным логотипом Porsche, стильным черным спортивным выхлопным системам и яркой серебристой надписью «Porsche» на задней стороне.

Как сообщает с шоу Motor Expo 2023 автомобильный портал ТАРАНТАС НЬЮС, с точки зрения технического оснащения, новый Porsche 718 Boxster Style Edition не уступает самым высоким стандартам. Он оборудован биксеноновыми фарами с LED дневными ходовыми огнями, системой помощи при парковке, камерой заднего вида, круиз-контролем, зеркалами с функцией автоматического затемнения, а также мультифункциональным кожаным рулём с подогревом и интеграцией Apple CarPlay.