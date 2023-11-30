На Motor Expo представили электроседан Aion ES

Электрический седан Aion ES имеет следующие габариты: длину 4810 мм, ширину 1880 мм и высоту 1545 мм, при колесной базе в 2750 мм. При полной загрузке дорожный просвет автомобиля составляет 125 мм.

В плане технических характеристик Aion ES оснащен электродвигателем с мощностью 150 кВт (204 л.с.). Этот седан может ускоряться с 0 до 100 км/ч за 7,6 секунды. Аккумуляторная батарея емкостью 58.8 кВт ч позволяет достигать запаса хода до 510 км на одном заряде. Также у модели предусмотрен передний привод.