Porsche показала 911 GT3 от ателье Manthey

Manthey, немецкая компания специализирующаяся на тюнинге, создала эксклюзивный комплект для модернизации Porsche 911 GT3. В его состав входят аэродинамические детали из углеродного волокна, специальные колеса Manthey OM-1, а также обновления в системе подвески и тормозов. Подвеска оснащена амортизаторами с четырьмя режимами настройки, которые позволяют настраивать сопротивление при разных скоростях сжатия и отбоя штока. Тормозная система улучшена благодаря использованию плетеных тормозных линий и более эффективным тормозным колодкам.

Как сообщает с шоу Motor Expo 2023 автомобильный портал ТАРАНТАС НЬЮС, в модификации Porsche 911 GT3 от Manthey двигатель остается таким же, как и в оригинальной версии: это 4,0-литровый атмосферный шестицилиндровый оппозитный мотор с мощностью в 510 л.с. и крутящим моментом 470 ньютон-метров. Возможна замена стандартной 6-ступенчатой механической коробки передач на автоматическую PDK. Как и в базовой модели, привод остается исключительно задним.